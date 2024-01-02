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Aksaray'da iş gezisine giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da iş gezisine giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da iş gezisine giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında şarampole takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan bir kişi, ölen arkadaşı için ağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da iş gezisine giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 22:24,
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Aksaray'da iş gezisine giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole takla attı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan bir kişi, ölen arkadaşı için elleriyle dizlerine vurup, "Kime ne diyeyim Sedat" diye ağladı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aksaray - Konya karayolu 50 kilometresi Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mehmet Ö. (41) idaresindeki 24 DF 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Otomobilin ters durup hurdaya döndüğü kazada Sedat Şahin (43) feci şekilde can verirken, sürücü ve diğer yolcular Kürşat G. (45) ile Fatih C. (43) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan Fatih C.'nin, ölen arkadaşı için elleriyle dizlerine ve kafasına vurup, "Kime ne diyeyim Sedat" diye ağladığı görüldü.

4 arkadaşın Erzincan'dan Antalya'ya iş gezisi için gittiği öğrenilirken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da iş gezisine giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da iş gezisine giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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