Aksaray'da Kadın Cinayeti: Koca Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Kadın Cinayeti: Koca Tutuklandı

Aksaray\'da Kadın Cinayeti: Koca Tutuklandı

Aksaray'da evinde tabancayla vurulmuş halde ölen kadının kocası, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.11.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da evde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulunan kadının, gözaltına alınan kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kılıçarslan Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ulaşamadığı ablasını merak eden S.A. isimli kadın, ablasının kaldığı eve gidip kontrol etmek istedi. Eve giren kız kardeş, ablası Nargül Adak'ı (44) tabancayla öldürülmüş halde kanlar içinde yerde buldu. Gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşıran kadın çığlıklar atarak evden çıktı. Sokakta yardım çığlıkları atan kadının sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Mahalle sakinleri ve kadının ailesinden edinilen bilgilerle yola çıkan polis sürekli eşiyle kavga ettiği iddia edilen kocası S.A.'nın peşine düşerken, S.A. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil zanlısı S.A. Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna, "Tahrik etti" diyerek cevap veren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, aksaray, Kavga, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kadın Cinayeti: Koca Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:10 Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti’den geldi Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 21:28:48. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kadın Cinayeti: Koca Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.