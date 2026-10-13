Aksaray'da midelerinden 1 kilo 250 gram eroin çıkan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da midelerinden 1 kilo 250 gram eroin çıkan 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray\'da midelerinden 1 kilo 250 gram eroin çıkan 4 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüphelinin yutarak midelerinde gizlediği 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüphelinin yutarak midelerinde gizlediği toplam 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 7 Ekim Çarşamba günü şehirlerarası yolda şok uygulama gerçekleştirdi. Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda durdurulan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yutarak midelerinde gizledikleri belirlendi.

155 parça uyuşturucu midelerinden çıkarıldı

Şüphelilere yönelik yapılan iç beden muayenelerinde, toplam 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 13 bin Türk lirası ile üzerinde 100 bin ve 50 bin ibareleri bulunan toplam 7 İran riyali banknotu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAksarayGözaltıGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 16:29:21. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da midelerinden 1 kilo 250 gram eroin çıkan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei