Aksaray\'da Motosiklet Denetimi

Aksaray'da jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 24 sürücüye 220 bin 504 lira para cezası kesilerek tescilsiz ve plakasız 16 motosiklet trafikten men edildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları hızla artan motosikletlere yönelik Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekiplerince etkin bir çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın "Bir Kural Bir Ömür" mottosu çerçevesinde başlatılan çalışmalarda trafik jandarmaları ilçe, belde ve köylerde motosikletlere yönelik denetimler yapıyor. Trafik jandarması ve asayiş timlerince yapılan denetimlerde sürücü belgesi, ruhsat, kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımı kontrol edilirken, denetimler esnasında durdurulan motosikletlerin çalıntı olma ihtimaline karşı plaka ve motor-şase numaralarından kontroller yapılıyor. Denetimlerde tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullandığı tespit edilen 24 sürücüye toplam 220 bin 504 lira para cezası kesilirken, tescilsiz ve plakasız 16 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler esnasında ayrıca, motosiklet/motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına, kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi, hava karardıktan sonraki seyahatlerde reflektif yelek kullanımı ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. - AKSARAY