Aksaray'da Motosiklet Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
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Aksaray'da Motosiklet Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Aksaray\'da Motosiklet Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
25.05.2025 12:11
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İçişleri Bakanlığı'nın eylem planı kapsamında Aksaray'da 2 bin 500 motosiklet sürücüsüne ceza verildi.

Yaklaşık 30 bin tescilli motosikleti bulunan Aksaray'da İçişleri Bakanlığının 2025 yılı Motosiklet Eylem Planı çerçevesinde denetim ve uygulamalar aralıksız devam ederken, trafik ekipleri hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, 3 ayda 2 bin 500 motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini belirterek, denetimlerin gece gündüz devam ettiğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Aksaray trafiğinde de motosiklet sayısı her geçen gün hızla artış gösteriyor. Meydana gelen motosiklet kazalarının çoğunluğu ölüm ve ağır yaralanmalara neden olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından Şubat ayında açıklanan Motosiklet Eylem Planı çerçevesinde Aksaray Emniyeti de teyakkuza geçti. Kayıtlı toplam 30 bir civarında motosiklet bulunan şehirde hemen her gün birden fazla motosiklet kazası meydana gelirken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri gece gündüz demeden motosikletlere yönelik denetimler yapıyor. Şehrin merkezi başta olmak üzere şehrin en ücra köşesinde bile uygulamalar yaparak motosikletlerin takibini yapan trafik ekipleri sürücü ve motosikletlere yönelik hiçbir eksikliğe taviz vermiyor. 3 ayda 4 bin 400 civarında motosikletin denetimden geçirildiği Aksaray'da sadece 2 bin 500 motosiklet sürücüsüne kasksız motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Yapılan çalışmaları anlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, "Aksaray Emniyet Müdürlüğü trafik birimi olarak bu yıl İçişleri Bakanımızın açıkladığı motosiklet eylem planı çerçevesinde motosiklet denetimlerimize ağırlık verdik. Biz bunun öncesinde de motosiklet denetimlerimize başlamıştık ve motosiklet eylem planı çerçevesinde trafik başkanlığımız bünyesinde denetimlerimizi daha da artırdık. Bunun en başlıca nedenlerinden birisi motosiklet kazalarındaki can kayıpları ve yaralanmaların fazla olmasından kaynaklı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü olarak Aksaraylı vatandaşlarımızın motosiklet kullanmalarını, kask takmalarını kurallara riayet ederek, kurallara uygun bir şekilde yapmaları açısından denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

"Kasksız motosiklet kullanımına taviz vermiyoruz"

Kaskın motosiklet kullanımında çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, "Denetimlerimizde özelikle kask kullanımını ön plana çıkarıyoruz. Kask kullanmadan motosiklet kullanımına kesinlikle izin ve müsaade etmiyoruz. Kask olmadığı zaman her hangi bir motosiklet kazasında, kaza olmasa bile düşmelerde dahi sürücülerin ya da yolcuların kafalarını yere çarpmaları sonucu ağır yaralanmalar ve ölümlere neden olabiliyor. Bu nedenle kask kullanımı motosiklet kullanım süresince çok önemli. Bu yönde kesinlikle taviz vermiyoruz. Aynı şekilde diğer kural ihlalleri, hız konusunda, kavşaklarda yavaşlama konusunda, bunlara da ağırlık veriyoruz. Tabii ki tescilli motosikletlerin trafikte olmasına daha fazla özen gösteriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın arasında KGYS kameralarından ceza yememek için plaka takmama gibi davranışlar oluyor. Bunların da cezalarını kesiyoruz" diye konuştu.

2 bin 500 motosiklet sürücüsüne kask cezası

Yalvaç, son yıllarda Aksaray'da motosiklet kullanımının arttığına da değinerek, "Aksaray'da tescilli olarak kayıtlı 30 bin civarında motosiklet var. Amacımız bu motosikletlerin tamamını denetlemek, Bu motosikletlerimizden yaklaşık 14 binini denetledik ve bunlardan kural ihlali yapan 4 bin 400 civarında bir motosikletin gerekli işlemlerini yaptık. Bu 4 bin 400 motosikletin büyük bir oranı, 2 bin 500 civarında kask kullanmayan sürücüsü var. Bunun gerekli işlemlerini yaptık ve trafikten men ettik" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Motosiklet Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

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