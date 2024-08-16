Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

16.08.2024 20:45
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Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Aksaray - Konya Karayolu 45. kilometresi Sultanhanı İlçe girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Ü.İ. idaresindeki 38 AU160 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan E.E.H. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet yol kenarındaki otobüs durağına savrulurken otomobil de aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü E.E.H. ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılan kazada otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

Aksaray\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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