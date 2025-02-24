Aksaray'da Soğukta Güvenlik Uygulamaları - Son Dakika
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Aksaray'da Soğukta Güvenlik Uygulamaları

Eksi 12 derecede Aksaray'da polis, uzun namlulu silahlarla karayolu denetimlerini sürdürüyor.

24.02.2025 22:05
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Aksaray'da eksi 12 derece soğukta uzun namlulu silahlarla karayollarında uygulama yapan polis ekipleri, adeta kuş uçurtmuyor.

Aksaray'da halkın huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapan polis, gece gündüz karayollarında uygulama yaparak olumsuzlukların önüne geçiyor. Karayollarında görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, eksi 12 derecede bile ilde kuş uçurtmuyor. Uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri altında uygulama yapan ekipler, trafik ekiplerince durdurulan araçları kontrolden geçiriyor. Ehliyet, ruhsat, plaka sorgusu ve alkol kontrolünden geçirilen sürücü ve yolcular, ayrıca Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiriliyor. Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalarına ara vermeyen polis ekipleri, meydana gelebilecek birçok olayın caydırıcılık marifetiyle önüne geçiyor. Kusurlu olan araç ve sürücülere cezai işlemler uygulanırken, uygulamalar Aksaray- Adana, Konya, Nevşehir ve Ankara karayollarında belirli aralıklarla sürdürülüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Soğukta Güvenlik Uygulamaları - Son Dakika

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