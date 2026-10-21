Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemelerle yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemelerle yakalandı

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Aksaray'da tır ve inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken çaldığı malzemeler ele geçirildi, inceleme sürüyor.

Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli polisin operasyonuyla çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Hırsızlık olayları tır ve inşaatlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ve inşaatlarda yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Aksaray polisi hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameraları ile bir şahsın kimliğini belirleyen ekipler şüpheliyi teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılan taksite yeterli delile ulaşan polis yaptığı operasyonla şahsı saklandığı yerde yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken çaldığı malzemelerde ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
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