Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aksaray'da cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

04.10.2024 23:53
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Aksaray'da cip ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da cip ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara - Niğde otoyolu Niğde istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametine seyreden M.K. idaresindeki 27 AYG 177 plakalı Land Rover marka cip önünde aynı istikamete seyreden M.A.A yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücüler ve yolcu konumunda olan D.A. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bilirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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