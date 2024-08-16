Aksaray'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Aksaray\'da trafik kazası: 4\'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Aksaray'ın İsmailağatol köyünde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı ve 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

16.08.2024 20:09
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Aksaray'da aniden tali yoldan ana yola çıkan otomobile minibüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı İsmailağatol köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyden geçen anayoldan Yeşilova beldesi istikametine seyreden E.B. (27) yönetimindeki 50 AAH 832 plakalı Volkswagen marka minibüs, köyün tali yolundan aniden ana yola çıkan E.D. (19) idaresindeki yabancı plakalı BMW marka otomobile ortadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve otomobilde kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada araç sürücüleri ve araçlarda bulunan M.O. (17), H.T.Ç. (6), E.T.Ç. (9), R.N.Ç. (21), H.H.A. (9) ve E.B.T. (6) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarmanın geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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