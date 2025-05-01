Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti

Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti

Aksaray'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kafasına otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün gözü yerinden çıktı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan motosikletli kurtarılamadı.

01.05.2025 14:21
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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.S. (22) idaresindeki 68 EP 172 plakalı otomobil ile Hasan Elik (57) yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlatan motosikletli hayatını kaybetti

MOTOSİKLETLİNİN GÖZÜ ÇIKTI

Kazada elektrikli motosiklet sürücüsünün kafasının otomobile çarpması sonucu gözü yerinden çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Elik'in kaza anında gözünün yerinden çıktığı belirlendi.

Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlatan motosikletli hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı sürücü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hasan Elik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlatan motosikletli hayatını kaybetti

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili Eskil İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

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