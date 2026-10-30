Aksaray'da traktör ve otomobil çalan hırsız, 17 ayrı suç kaydıyla tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da traktör ve otomobil çalan hırsız, 17 ayrı suç kaydıyla tutuklandı

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Aksaray\'da traktör ve otomobil çalan hırsız, 17 ayrı suç kaydıyla tutuklandı
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Aksaray'da odun pazarındaki bir dükkandan traktör ve otomobil çalan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilip müstakil bir evde yakalandı. 17 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da otomobil ve traktör çalan hırsız önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı. Çaldığı traktör ve otomobille yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, odun pazarındaki bir dükkandan traktör ve otomobil çalan hırsız, çaldığı traktörle demir kapıyı kırıp çıkartarak kaçtı. İş yerinden otomobil ve traktörün çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini tespit eden polis, şahsın 17 ayrı suç kaydı olan A.S. (34) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla müstakil bir evde çaldığı traktör ve otomobille yakalanan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

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