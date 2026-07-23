Aksaray\'da Yaşlı Çiftin Durumu Merak Konusu Oldu

Aksaray'da yaşlı çiftin komşularından haber alamadığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Sağlık ekipleri evin önünde hazır beklerken, polis camlardan içeriye bakıp bir iz aradı. Yaşlı çiftin evde olmadıkları haberi ise herkese derin bir nefes aldırdı.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi 2612. Sokak'taki bir apartmanın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda ikamet eden yaşlı çift, kendileri gibi yaşlı olan komşularından 3 gün haber alamadı. Ne komşularının telefonlarına ulaşabilen ne de kapıyı çaldıklarında açan olmayınca yaşlı çift, komşularının hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle yaşlı çift hakkında komşularından bilgi alarak, şahıslara ulaşmak amacıyla çalışma başlattı. Kapı çalınmasına rağmen açılmazken, polis ekipleri merdivenle balkon ve pencerelerden eve bakarak bir iz aradı. Herhangi bir ize ulaşamayan polis ekipleri, bir süre sonra ulaştıkları yaşlı çiftin evde olmadıkları bilgisini aldı. Herkes bu haberle rahat bir nefes aldı.

Yaşlı çiftin günlerdir bir yakınında kaldıkları ve telefonlarının da kapalı olduğu öğrenildi.