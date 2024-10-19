Aksaray'da devrilen otobüste hayatını kaybeden Bandırmalı yolcu defnedildi
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Neriman Çabukçay, Kapadokya'ya düzenlenen gezi sırasında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybetti. Aksaray- Ankara karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, toplamda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Çabukçay'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Yeni Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş ve merhumenin yakınları katıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'daki Otobüs Kazası: Neriman Çabukçay Defnedildi - Son Dakika
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