Konya'da drift yapan araç polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Konya'da drift yapan araç polis tarafından yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde drift yapan bir araç, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç sürücüsüne 53 bin 155 lira, araç sahibine ise 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 66 bin 132 lira trafik cezası kesildi. Sürücü ayrıca alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından adli işlem görecek.

05.06.2024 12:42
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Konya'nın Akşehir ilçesinde drift atan bir otomobil polisin çalışmasıyla yakalandı. Araç sürücüsü ve sahibine toplam 66 bin 132 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.55 sıralarında Kozağaç Mahallesinde drift atan bir araç Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Trafik ekiplerinin titiz araştırması ve sıkı takibi sonucu araç yakalandı. Araç sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, sürücüye 53 bin 155 lira, araç sahibine de 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 66 bin 132 lira trafik cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsünün alkollü olması nedeniyle sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından adli işlem yapılarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da drift yapan araç polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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