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Akşehir'de Fason Silah Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Akşehir'de Fason Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir araçta 4 adet fason silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Akşehir\'de Fason Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
24.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:28
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir araçta 4 adet fason silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir plakalı bir araç ile merdiven altı fason üretim silah taşındığı ve aracın Konya tarafından gelip Afyonkarahisar'a gittiğini tespit etti. Takibe alınan araç, polis ekipleri tarafından D-300 üzeri İstasyon Kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 adet fason tabanca ve tabancalara ait 36 adet mermi ele geçirildi. Araçtaki R.E., A.C.K, M.A. ve R.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli serbest bırakıldı - KONYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Akşehir, Konya, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Fason Silah Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşehir'de Fason Silah Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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