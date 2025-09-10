Akşehir'de Silahlı Kavga: Bir Mühendis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Akşehir'de Silahlı Kavga: Bir Mühendis Hayatını Kaybetti

Akşehir\'de Silahlı Kavga: Bir Mühendis Hayatını Kaybetti
10.09.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alacak-verecek tartışmasında çıkan kavgada genç mühendis Enver Y. hayatını kaybetti, 2 yaralı var.

Konya'nın Akşehir Reis Mahallesi Orhanize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, fabrika sahibi B.Y. (47), oğlu Enver Y.(23) ve ambarcılık işi yapan F.O. arasında alacak-verecek konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda F.O., yanında bulundurduğu tabanca ile baba ve oğluna ateş açtı.

SİLAHLI SALDIRIDA GENÇ MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan B.Y. ve oğlu Enver Y. ağır şekilde yaralanırken, kavga sırasında kafasına aldığı darbelerle F.O. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan baba ve oğlu, Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralanan Enver Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba B.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli F.O. ise yapılan tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Enver Y.'nin Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Akşehir, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Kavga, konya, Baba, OSB, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Silahlı Kavga: Bir Mühendis Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracının arkasına yazdığı yazıyla kızının doğum gününü tüm şehre kutlattı Aracının arkasına yazdığı yazıyla kızının doğum gününü tüm şehre kutlattı
Netanyahu’dan ilk açıklama Hamas’ın “Kudüs“ hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş Netanyahu'dan ilk açıklama! Hamas'ın "Kudüs" hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı
ATM’lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti
’Güvenli liman’ değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi 'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi
Şevval Şahin, sevgilisinin başını yaktı Resmi araçla gece gezmesine soruşturma Şevval Şahin, sevgilisinin başını yaktı! Resmi araçla gece gezmesine soruşturma

16:23
Ev almak için altın bozdurmaya gitti, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu
Ev almak için altın bozdurmaya gitti, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu
16:22
Fatih Terim’e milli takım sürprizi
Fatih Terim'e milli takım sürprizi
15:51
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal’de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor
14:59
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç cinayetin nedenini bu sözlerle anlattı
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç cinayetin nedenini bu sözlerle anlattı
14:52
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
14:13
“Haftada 4 gün mesai“ için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek
"Haftada 4 gün mesai" için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2025 16:41:22. #7.12#
SON DAKİKA: Akşehir'de Silahlı Kavga: Bir Mühendis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.