Akşehir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesi patpat ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seyran Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akşehir'den Antalya yolu istikametine seyir halinde olan Zafer Çalışkan (57) yönetimindeki patpat diye tabir edilen araç, Antalya yolundan Akşehir istikametine seyir etmekte olan Ö.F.G. (45) yönetimindeki 34 ECY 039 plakalı BİM market kamyonu ile çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü Zafer Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken eşi M.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Zafer Çalışkan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA