Akşehir\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-300 Kara yolu Akşehir ilçesi Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 16 BKH 61T plakalı otomobil Afyonkarahisar istikametine seyir halinde iken Akşehir Saray Mahallesi civarında önünde seyir halinde olan O.Ç. idaresindeki 35 TCR 37 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucunda N.Ç., İ.Ç., O.Ç. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA