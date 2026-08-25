Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç can verdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu boyun ve omuz bölgesinden vurulan 21 yaşındaki İzzet Şarlakkaya hayatını kaybetti.

TARTIŞMADA SİLAH PATLADI

Olay, akşam saatlerinde Akşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzet Şarlakkaya ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şahıs tabancayla ateş açtı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Silahtan çıkan kurşunların boynuna ve omzuna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Şarlakkaya ağır yaralandı. Çevredeki arkadaşlarının ihbarı ve yardımıyla hemen bir araca bindirilen genç, Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanenin acil servisinde hemen tedavi altına alınan 21 yaşındaki Şarlakkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.