Akseki'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Akseki'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Akseki\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman yangın ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangına neden olan kişi ifadeye alındı.

08.10.2024 14:48  Güncelleme: 14:50
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman yangın ekiplerinin hızlı müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, saat 11.45 sıralarında Akseki'nin Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmutlu Mahallesi'nde İbrahim E. (79) evinin hemen yanında biriktirdiği otları yaktığı sırada ateşi kaçırarak bahçeden ve oradan da makilik ormana sıçradı. Ateşi gören mahalle halkı 112 çağrı merkezinden yardım istendi. Olay yerine Jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye birimi ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve orman yangın ekiplerinin yangına hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık bir dönümlük makilik orman alanı zarar gördü. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye biriminden bir itfaiye, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arozöz ve 8 personel müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.

Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlatarak yangına neden olan İbrahim E.'nin ise ifadesine başvurulduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akseki'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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