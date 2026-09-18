Akseki'de iki ayrı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı, hayati tehlikeleri yok - Son Dakika
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Akseki'de iki ayrı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı, hayati tehlikeleri yok

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Akseki\'de iki ayrı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı, hayati tehlikeleri yok
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Antalya'nın Akseki ilçesinde dün gece ve bugün sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün gece ve bugün sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan sürücüler, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Otomobil şarampole devrildi

İlk kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Karademir (27) idaresindeki 42 ALY 497 plakalı otomobil, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan ormanlık alana devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Akseki Bölge Trafik ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Duran Karademir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karademir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığınca başlatıldı.

Çekici-kurtarıcı yoldan çıktı

İlçede meydana gelen diğer kaza ise bugün saat 10.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tolga Ali Kocabaş (24) idaresindeki 42 ZT 903 plakalı çekici-kurtarıcı, Seydişehir istikametinden Akseki yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıktı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tolga Ali Kocabaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaAntalyaAksekiTrafikSon Dakika

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