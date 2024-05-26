Antalya\'nın Akseki ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir- Manavgat yolu Yarpuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza S. idaresindeki 59 DG 488 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle bariyerlere çarpıp yola tekrar savrularak durabildi. Kazada sürücü Hamza S. hafif yaralanırken aynı araçta bulunan Neslihan Sayık ve Batulan S. ağır yaralandı. Yaralılardan Neslilan Sayık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA