Aksu\'da Trafik Kazası: Yaralı Yok

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, araçta bulunan 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Antalya'nın Aksu ilçesinde köprü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 AUY 325 plakalı Volkswagen marka otomobil üst geçit köprü altında bulunan ışık sisteminde 38 AED 343 plakalı MAN marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle binek otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayı küçük sıyrıklarda atlattı

Kazanın ardından bölgede bulunan vatandaşlar ve diğer sürücüler olay yerine yöneldi. Hasar gören otomobilin bulunduğu noktada trafik bir süre kontrollü şekilde devam etti. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binek otomobilde bulunan ve ismi belirlenemeyen 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.