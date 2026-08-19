Akyazı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Akyazı\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Akyazı'da SUV ve hafif ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile SUV tarzı aracın çarpışması neticesinde 1'i ağır, 1'i bebek olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre, H.S. (50) idaresindeki 54 HS 788 plakalı SUV tarzı araç ile M.U. (46) idaresindeki 41 YK 599 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlarda bulunan H.S. (50), Y.Y. (25), M.Y. (2), A.I. (70), S.I. (72), M.U. ve S.S. (15) olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan M.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi itfaiyenin uğraşları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, Trafik, Akyazı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyazı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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