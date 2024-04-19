Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

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Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık konuları ile ilgili broşür dağıtarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, özellikle internet ve SMS ile yapılan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde internetten alışveriş, araç kiralama, tatil rezervasyonu gibi konularda uyarılar yer aldı. Polisler para, hediye teklif eden internet bağlantılı mesajlar ile sahte icra takibi mesajlarına itibar edilmemesi gerektiğini de ifade etti. - ANKARA