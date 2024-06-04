3.Sayfa

Alaca polisinden huzur ve asayiş uygulaması

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş ve huzur sağlanması amacıyla şok uygulamalar devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve mahalle bekçilerinin katılımıyla Zile Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, 140 kişinin GBT kontrolü ve 70 aracın alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Kurallara uymayan ve evrakları eksik olan 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken polis ekiplerinin huzur uygulamalarının ve şok denetimlerinin devam edeceği açıklandı.