Alacabel'de Kar Yağışı Yeniden Başladı

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Antalya Konya karayolu Alacabel'de kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı

Sabaha karşı etkisini yitiren kar yağışı yeniden başladı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda dün akşam başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirirken, saat 15.00 den itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. Bölgede kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren başlayarak Seydişehir ilçesi yakınlarına kadar devam ettiği bildirildi. Özellikle Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkisini gösterirken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı. Karayolları Alacabel ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığını ve yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirttiler. Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda güvenlik tedbirleri alarak bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.