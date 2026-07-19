Alanya\'da 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 979 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda N.T. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; kilo 979 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında Jandarma ekipleri adli tahkikat başlattı. - ANTALYA