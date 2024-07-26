Alanya'da 56 Akü Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da 56 Akü Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 farklı noktada 56 aküyü çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve yakalanarak gözaltına alındı.

26.07.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 farklı noktada 56 aküyü çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alanya İlçesi Avsallar Mahallesinde bir telekomünikasyon şirketinin 4 tane sistem aküsünün çalışması ihbarıyla harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla çalışmalarını derinleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu, birbirine yakın güzergahlar üzerinde 5 farklı noktada aynı yöntem ve teknikleri kullanarak 20 akü çaldıkları ve yakın tarihte Antalya kent merkezinde de benzer yöntemle 13 farklı noktada 32 sistem aküsünün çalındığı, olay görüntülerinin ayrıntılı incelenmesi sonucunda söz konusu şüphelilerin B.B, V. E. ve H.B tespit edildi.

Toplamda 18 farkı noktadan 56 adet aküyü çaldığı tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, JASAT, Güvenlik, Antalya, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da 56 Akü Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:34:12. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da 56 Akü Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement