Alanya'da Asitli Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da Asitli Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Alanya\'da Asitli Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Alanya'da otomobile asit döken kişi ve azmettiren tutuklandı, olay güvenlik kamerasında görüntülendi.

26.03.2025 16:24
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobile asit döken kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli ile azmettirici çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. isimli kişinin 07 AKY 99 plakalı Volkswagen marka otomobiline gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit dökülerek zarar verildi. Otomobil sahibi C.A. durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. JASAT ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmasında otomobile asit döken kişinin S.T. olduğu, azmettiren kişinin ise K.Ö. olduğu tespit edilip yakalandı. Otomobile zarar veren ve azmettiren kişiler ifadelerinin ardından sevk edildikleri Alanya Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca gece saatlerinde otomobile asit döken kişinin ise görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Asitli Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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