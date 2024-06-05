Alanya'da çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan küçük bir çocuk annesiyle birlikte evden çıkarken, diğer sakinler de kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekibinin çalışması sonucunda alevler söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

05.06.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Hacet Mahallesi Dere Sokakta bulunan 7 katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin içini kapladı. Evde yaşayan küçük bir çocuk annesiyle birlikte evden hemen çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan diğer sakinler de kendilerini dışarı attı. Alevler itfaiye ekibinin çalışması sonucunda söndürülürken, evin içinde maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, Alanya, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
15:02 Usta oyuncu Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement