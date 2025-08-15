Alanya\'da Cinayet Şüphelisi Emlakçıya İhbar Ederek Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin aradığı emlakçıya kiraladığı evde cinayet işlediğini söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, evde başından vurulmuş bir şahsın cesediyle karşılaştı. Kaçan cinayet zanlısı Gümüşhane'de erkek yurdunda polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya'ya getirilen cinayet zanlısı M.U adliyeye sevk edildi.

Olay, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan 2 kişi, birlikte yaşamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U. (21), birlikte yaşadığı Abdulcebbar Yıldız (28) erkek arkadaşının başından tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre M.U. kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, Abdulcebbar Yıldız'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Erkek yurdunda yakayı ele verdi

Alanya'da cinayeti işledikten sonra kaçan M.U. 2 gün önce gece saatlerinde Gümüşhane'de yakalandı. Gümüşhane'ye kaçan ve kendilerine kalacak yer soran şahsın hareketlerinden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında M.U.'nun cinayet şüphelisi olduğunu tespit ederek polis ekipleriyle yaptıkları operasyonda zanlıyı bir erkek yurdunda yakaladı.

Cinayet zanlısı M.U. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından hava yolu ile Alanya'ya getirildi. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından cinayet zanlısı bugün adliyeye sevk edildi. - ANTALYA