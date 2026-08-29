Alanya'da Dairede Yangın: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Alanya'da Dairede Yangın: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Alanya\'da Dairede Yangın: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Alanya'daki bir dairede çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi, sağlık durumu iyi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Dairede Yangın: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Dairede Yangın: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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