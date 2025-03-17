Alanya\'da Drift Atan Sürücüye 55 Bin TL Cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde dirift atan kamyonet sürücüsüne 55 bin TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Kargıcak Mahallesi'nde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne drift atmaktan 46 bin 392 TL, yetersiz sürücü belgesiz sertifika ile araba kullanmaktan 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 55 bin 659 TL para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün geçici el konulurken, kamyonet ise trafikten men edildi. - ANTALYA