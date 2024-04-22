Alanya'da drift yapan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da drift yapan sürücü yakalandı

Alanya\'da drift yapan sürücü yakalandı

Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 33 bin 739 TL para cezası kesildi ve otomobili 2 ay trafikten men edildi.

22.04.2024 09:17
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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan otomobil sürücüsü, seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 33 bin 739 lira para cezası kesilirken, otomobil 2 ay trafikten men edildi.

Olay, Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde meydana geldi. 07 S 2233 plakalı otomobil cadde üzerinde akan trafiği tehlikeye sokacak şekilde drift yaptı. Çevredeki vatandaşlar aracın drift attığı anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri otomobil ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Aracın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, drift atılan araç, Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde seyir halinde iken sürücüsü ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 33 bin 739 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca drift atılan araç ise 2 ay trafikten men edilerek emniyet otoparkına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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