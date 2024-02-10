Alanya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı

Alanya\'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis takibi sonucunda yakalandı. Polislerin peşinde olduğu sürücü, bir otomobile çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve sürücü yakalandı. Motosikletli sürücünün çarptığı araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

10.02.2024 15:07
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin takibi sonucunda yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayan 07 BCC 199 plakalı motosikleti kullanan, ismi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisten kaçmaya başladı. Polisin peşinde olduğu motosikletli sürücü Fatih Sokak'tan Tevfikiye Caddesi'ne çıktığı sırada dengesini kaybederek 07 NA 2896 plakalı Audi marka otomobile çarparak durabildi. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler kaçan sürücüyü motosikletin devrildiği noktada yakaladı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ise olay yerine çağrılan çekiciye teslim edildi. Motosikletli sürücünün çarptığı araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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