Alanya'da hap içen kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Alanya'da hap içen kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Alanya\'da hap içen kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki S.S. isimli kız çocuğu çok sayıda hap içtikten sonra fenalaştı. Ailesi tarafından Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen kız çocuğu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.04.2024 22:02
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda hap içmesi sonucu fenalaşan kız çocuğu, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da yaşayan S.S. (14) isimli kız çocuğu çok sayıda hap içti. Kızı fenalaşması üzerine ailesi Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. S.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. S.S. tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da hap içen kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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