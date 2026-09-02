Alanya’da havalandırma bacasına düşen kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen sokak kedisi, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Muayene ve kısırlaştırma işlemleri yapılan kedi, daha sonra yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Olay, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın havalandırma boşluğuna sokak kedisinin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Apartmanda yapılan kontrolde, kedinin sıhhi tesisat borusunun arkasına sığındığı belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu aparat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan kedi, kafese alındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen kedi burada muayene edildi ve kısırlaştırıldı. Sağlık kontrollerinin ardından kedi, ekiplerce yeniden doğal ortamına bırakıldı.