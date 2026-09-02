Alanya’da havalandırma bacasına düşen kedi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya’da havalandırma bacasına düşen kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Alanya’da havalandırma bacasına düşen kedi ekipler tarafından kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen sokak kedisi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Muayene ve kısırlaştırma sonrası kedi doğal ortamına bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen sokak kedisi, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Muayene ve kısırlaştırma işlemleri yapılan kedi, daha sonra yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Olay, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın havalandırma boşluğuna sokak kedisinin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Apartmanda yapılan kontrolde, kedinin sıhhi tesisat borusunun arkasına sığındığı belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu aparat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan kedi, kafese alındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen kedi burada muayene edildi ve kısırlaştırıldı. Sağlık kontrollerinin ardından kedi, ekiplerce yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Alanya, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya’da havalandırma bacasına düşen kedi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Tutuklanan Arif Kocabıyık’ın savcılıktaki ifadesi skandal Tutuklanan Arif Kocabıyık'ın savcılıktaki ifadesi skandal
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Evlenecekleri Konuşuluyordu Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar
Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor

15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
15:15
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü
15:11
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
14:25
Yeni sezonun ilk gafı Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 15:49:27. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya’da havalandırma bacasına düşen kedi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement