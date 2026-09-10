Alanya\'da jandarma operasyonunda kolilerde 144 kilo kaçak tütün bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, koliler içerisinde 144 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında bir şahsa ait kolilerde arama yapıldı. Aramada 144 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.