Alanya'da kaçak inşaat çalışması durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da kaçak inşaat çalışması durduruldu

Alanya\'da kaçak inşaat çalışması durduruldu

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir binada yapılan kaçak inşaat çalışmasını tespit etti. Çalışma durduruldu ve bina mühürlendi.

22.05.2024 21:43  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine gittikleri Saray Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki temel kirişlerin kesildiği tespit etti. Devam eden çalışma durdurulurken bina mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. İzinsiz, kaçak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Saray Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın, mevcut inşaat ruhsatına göre zemin katında olan bina giriş sahanlığının bodrum kata alınmak istendiği, bu amaçla bodrum katın yetersiz olan kat yüksekliğinin zemine doğru derinleştirmek suretiyle sağlanmaya çalışıldığı; yapılan çalışmada deprem güvenliğini bozacak şekilde bina kolonlarının üzerine oturduğu zemin kirişlerinin kesildiği, kolonlarının ayaklarındaki demirli betonların kesilmek suretiyle daraltıldığı, bazı kirişlerinin altının boşaltılarak askıda bırakıldığı, binanın balkonlarının demir konstrüksiyon malzeme ile büyütüldüğü tespit edildi. Ayrıca binanın üzerine inşaat ruhsatına aykırı ilave bir kat inşa edildiği ve binadaki tüm katlarda izinsiz olarak tadilat çalışmaları yapıldığı, binanın önündeki kaldırımın işgal edilerek duvarla örüldüğü belirlendi. Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Ekipleri tespit edilen kaçak çalışmanın binanın statik güvenliğini bozduğunu ve binanın çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirlediler. Söz konusu bina yapı tatil zaptı düzenlenmek suretiyle mühürlenerek, kaçak inşaat çalışması durduruldu ve bina güvenlik şeridi çekilerek emniyete alındı.

"İzinsiz, kaçak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. İzinsiz, kaçak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Hele hele vatandaşlarımızın can güvenliğini bozacak inşaat girişimlerine asla izin vermeyeceğiz ve bu türden fiillerin sorumluları hakkında hukuki ve idari her türlü tedbiri alacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Alanya, Saray, Yerel Haberler, Belediye, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da kaçak inşaat çalışması durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararına tepki gösterdi Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararına tepki gösterdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 22:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da kaçak inşaat çalışması durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement