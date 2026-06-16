Alanya\'da Motosikletten 4 Kilo Esrar Çıktı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosiklette 4 kilo 178 gram macun esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde ara sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan motosiklette bulunan E.İ. ve B.C.'nin çantalarında ve üzerlerinde yapılan aramada 4 kilo 178 gram macun esrar (reçine esrar) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden B.C. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken E.İ. tutuklandı. - ANTALYA