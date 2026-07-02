Alanya'da otelin çatı katında yangın: Konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika
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Alanya'da otelin çatı katında yangın: Konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi

Alanya\'da otelin çatı katında yangın: Konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi
02.07.2026 02:00  Güncelleme: 02:03
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 yıldızlı bir otelin çatı katında gece çıkan yangın korkuttu. Yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, oteldeki yerli ve yabancı turistler ile personel güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatı katında maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 yıldızlı bir otelin çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otelde konaklayan misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 3 yıldızlı bir otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelin çatı bölümünden yükselen dumanları ve alevleri fark eden otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Alanya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, polis, sağlık ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Otelde bulunan yerli ve yabancı turistler ile personel, ekiplerin yönlendirmesi doğrultusunda kısa sürede güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye sırasında herhangi bir panik yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olması muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katını saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat devam eden çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekipler, yangının yeniden başlamaması için çatı bölümünde uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otelin çatı katında ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Alanya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da otelin çatı katında yangın: Konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika

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