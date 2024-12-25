Alanya\'da Otogarda 700 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otogarda çantasında yapılan aramada 700 gram kokain bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otogarda şüphelendikleri bir kişiyi "Genel Bilgi Toplama (GBT)" sorgusu için durdurdu. Polis ekiplerinin yaptığı üst aramasında çantasından 700 gram kokain çıkan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, "uyuşturucu ve uyarı madde ticareti" suçundan Alanya Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ANTALYA