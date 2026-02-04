Alanya\'da piknik işletmesinde yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir piknik işletmesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında Fiat marka Tofaş otomobil kullanılamaz hale gelirken, işletmede maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Bademağacı Mahallesi'nde bulunan bir piknik işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, işletme içerisinde park halinde bulunan Tofaş otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, piknik işletmesinde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA