Alanya\'da Ruhsatsız Şalgam İmalathanesi Mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulmayan ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan şalgam imalathanesi mühürlendi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Hijyen ekiplerince Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlarla ve hijyen kurallarına aykırı şartlarda üretim yapıldığı belirlendi. Üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığı ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiği gözlemlendi. Genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket eden iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı. İlgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapılıp tutanak düzenlenerek, iş yeri mühürlendi.

"Sağlıksız ve ruhsatsız şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz"

Alanya Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hijyen kurallarına aykırı, sağlıksız ve ruhsatsız şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu doğrultuda denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi. - ANTALYA