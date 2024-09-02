Alanya'da Safari Araçlarına Yönelik Denetimlerde 409 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da Safari Araçlarına Yönelik Denetimlerde 409 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Alanya\'da Safari Araçlarına Yönelik Denetimlerde 409 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 875 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 409 sürücüye toplamda 1 milyon 355 bin 710 TL cezai işlem uygulandı ve 21 araç trafikten men edildi.

02.09.2024 11:52
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ile jandarma tarafından safari araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde 2 bin 875 araç kontrol edilirken, 409 sürücüye 1 milyon 355 bin 710 TL cezai işlem uygulandı ve 21 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle yaz sezonunda kazalarının önüne geçmek amacıyla safari araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı.

İlçedeki polisin sorumluluk alanlarında yapılan denetimlerde 475 safari aracı kontrol edilirken, 177 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 804 bin 286 TL cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerde 3 safari aracı trafikten men edildi ve 1 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Jandarmanın yaptığı denetimler de ise 2 bin 400 safari aracı kontrol edilirken, kural ihlalleri nedeniyle 232 sürücüye 551 bin 424 TL cezai işlem uygulandı, 18 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Alanya'nın huzurunu ve güvenliğini artırmak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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