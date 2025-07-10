Alanya'da Tatilci Turist Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman uyruklu Hans Jürgen Helfer (59), konakladığı otelde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için Alanya'ya gelen 59 yaşındaki Hans Jürgen Helfer, kaldığı otel odasında aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden otel görevlileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Otele gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Helfer'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Alman turist, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Helfer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA