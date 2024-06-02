Alanya'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Alanya\'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsüne ehliyetine el konuldu ve 2 bin 886 TL para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği tespit edildi ve gerekli cezai işlemler uygulandı.

02.06.2024 22:20
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konularak, 2 bin 886 TL para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, D-400 Alanya- Manavgat karayolu Konaklı mevkiinde 07 AGJ 133 plakalı motosikleti ile akrobatik hareketler yaparak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahsın cep telefonuyla çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan kontroller sonucunda motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 886 TL ceza uygulanırken, aynı kanunun 45. maddesine istinaden şahsın sürücü belgesi geçici süreyle geri alınarak, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edildi. Sürücü, adli işlem yapılmak üzere Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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