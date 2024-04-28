Alanya'da Tekne Çalışanları ile Ağabeyi Arasındaki Kavga Sonucu Adam Darp Edildi - Son Dakika
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Alanya'da Tekne Çalışanları ile Ağabeyi Arasındaki Kavga Sonucu Adam Darp Edildi

Alanya\'da Tekne Çalışanları ile Ağabeyi Arasındaki Kavga Sonucu Adam Darp Edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tekne çalışanları ile ağabeyi arasındaki kavgayı ayırmak isteyen bir adam darp edildi. Darp raporu alan adam, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olay, Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, teknesini iskeleye bağlamak isteyen Mustafa D. ile diğer teknelerin çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ahmet D. adlı adam kavgayı ayırmak istedi ve darp edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kavgayı sonlandırdı. Ahmet D. darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

28.04.2024 10:14
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ağabeyi ile tekne çalışanları arasındaki kavgayı ayırmak isteyen adam darp edildi. Darp raporu alan adam kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa D., teknesini iskeleye bağlamak istedi. Buna karşı çıkan diğer teknelerin çalışanları iskeleye bağlanmak istenen teknenin halatlarını kesince, Mustafa D. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü .O esnada çevreden geçen Mustafa D.'nin kardeşi Ahmet D. (47) kavgayı ayırmak istedi. Kavgada Ahmet D. yumrukların hedefi olarak darp edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga sona ererken, Ahmet D, hastaneye giderek darp raporu aldı ardından da polis merkezine giderek kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.

Kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde tekne çalışanlarının Ahmet D.'yi darp ettiği anlar yer aldı. Ahmet D.'nin kavgadan kurtulma anları da görüntülere yansıdı.

"Ayırmaya çalışırken de abimi darp eden kişiler bana da saldırdı"

Kavga anında yaşadıklarını anlatan Ahmet Demirtunç, "Aslında konunun benimle alakası yok. Arabayla geçerken kavga sesi duydum. O esnada benim abimi darp ettiklerini duydum Ben de kardeş olarak kendisini ayırmaya çalıştım. Ayırmaya çalışırken de abimi darp eden kişiler bana da saldırdı. Onlar bana 10 kişi birden saldırdılar. Beni darp ettiler. Sonuçta iş karakolluk oldu. İfademi verdim, olay bu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Tekne Çalışanları ile Ağabeyi Arasındaki Kavga Sonucu Adam Darp Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Tekne Çalışanları ile Ağabeyi Arasındaki Kavga Sonucu Adam Darp Edildi - Son Dakika
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